«Дизель Шоу» опечалили поклонников

Юмористическая команда «Дизель Шоу», пошутившая над главой Минздрава, отменили апрельский тур по городам Украины из-за карантина. На официальной странице в Instagram появилось сообщение о переносе концертов предположительно на июнь. Но новые даты пока не называются. Все будет зависеть от ситуации с пандемией.

«Друзья, мы вынуждены перенести наш весенний тур с апреля на июнь в связи с карантинными ограничениями! Не переживайте, все билеты будут актуальны. Как бы ни хотелось всех вас увидеть, но другого выхода пока нет!» — говорится в официальном сообщении.

«Дизели» уверяют, что все приобретенные билеты остаются действительными. Пока известны даты концертов в Одессе, Николаеве, Херосне — 4, 5 и 6 июня.

Ранее о переносе своих концертов сообщила Тина Кароль. А Олег Винник устроил шоу к 8 Марта в Броварах. За этот концерт в условиях карантина артиста раскритиковали в сети.

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