Обнаженной в ванне Ирине Сопонару предложили потереть спинку
Актриса «Женского квартала» Ирина Сопонару опубликовала «голое» фото — она снялась в ванне, сидя спиной к фотографу.
Фотографию, выложенную в Instagram, она прокомментировала словами «Wash away» (смыть) и пиктограмкой в виде капли черного цвета. Возможно, она обозначает грязь или негатив.
Один из фолловеров тут же предложил потереть Ирине спинку…
Недавно Сопонару опубликовала в Instagram пикантное фото — артистка снялась в красном бикини, такого же цвета поясе с подтяжками и в чулках. Бюстгалтер оформлен так, как будто по нему идут языки пламени.
Фото Ирины Сопонару из социальных сетей.25
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