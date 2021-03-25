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Шоу-бизнес

Обнаженной в ванне Ирине Сопонару предложили потереть спинку

2:33 26 марта 2021
Ирина Сопонару

Актриса «Женского квартала» Ирина Сопонару опубликовала «голое» фото — она снялась в ванне, сидя спиной к фотографу.

Фотографию, выложенную в Instagram, она прокомментировала словами «Wash away» (смыть) и пиктограмкой в виде капли черного цвета. Возможно, она обозначает грязь или негатив.

Один из фолловеров тут же предложил потереть Ирине спинку…

Недавно Сопонару опубликовала в Instagram пикантное фото — артистка снялась в красном бикини, такого же цвета поясе с подтяжками и в чулках. Бюстгалтер оформлен так, как будто по нему идут языки пламени.

Фото Ирины Сопонару из социальных сетей.

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