Бывший бойфренд-музыкант Кейт Мосс, едва не погубивший ее карьеру, растолстел и изменился до неузнаваемости

В сети появились свежие фотографии некогда популярного британского музыканта Пита Доэрти — участника различных инди и панк-групп. Как пишет издание The Sun, ныне 42-летний Пит, который скандально известен многочисленными нарушениями закона, вызванными наркотической и алкогольной зависимостью, постоянно проживает во Франции со своей подругой Катей Да Видас. Полтора года назад он был арестован в пригороде Парижа при попытке купить кокаин на улице.



Поклонники поразились тому, как неузнаваемо изменился набравший вес музыкант.

Доэрти был известен своим романом со знаменитой британской супермоделью Кейт Мосс, которая старше его на пять лет. Они познакомились в 2005 году. На одной из вечеринок по случаю записи нового альбома Пита папарацци сфотографировали Мосс нюхающей кокаин. Фотографии появились в прессе, после чего вспыхнул скандал. Некоторые знаменитые дома моды разорвали контракты с супермоделью, карьера которой оказалась под угрозой. Кейт прошла курс лечения от наркозависимости. Многие друзья и коллеги из индустрии моды выступили в ее поддержку, и репутация модели постепенно была восстановлена. С Питом, который оказывал на нее негативное влияние, модель рассталась в 2007 году.

Фото Instagram pete_doherty_for_lovers



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