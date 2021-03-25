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Шоу-бизнес

«Тяжело быть мужем Эйнат Кляйн»: жену Макаревича рассмешил сюжетный поворот с мусорником

13:03 25 марта 2021
Эйнат Кляйн

Скандальный пророссийский интернет-ресурс Украина.Ру неожиданно отреагировал на пост супруги Андрея Макаревича Эйнат Кляйн из Киева. Напомним, она посмеялась над содержанием мусорных баков в столице Украины.

Псевдожурналисты опубликовали фото Эйнат с подписью «Жена Макаревича показала, как роется в мусорных баках в Киеве».

«Ну так это же Украина.Ру. Авторитетнейшее издание. И журналисты там работают самые профессиональные», — отреагировала одна из фолловеров.

В ответ Кляйн сообщила — ее уже просветили насчет того, что это «очень скрепный ресурс».

Попутно женщина поделилась собственными взглядами на супружество, выразив надежду на то, что когда-то общество изменится, и наконец перестанет рассматривать жену, как некий придаток к мужу, а замужество — как основную характеристику личности.

Напомним, совсем недавно Андрей Макаревич вместе с женой Эйнат Кляйн отдыхали в Танзании. Супруги побывали в национальном заповеднике Нгоронгоро, на кратере древнего вулкана, и рассказали о своих приключениях.

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