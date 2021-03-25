Виктор Павлик боится остаться на обеспечении молодой жены
Певец Виктор Павлик, которого раскритиковали за жалобы по поводу сложного материального положения, поделился своими тревогами. Скоро его молодая жена Екатерина подарит ему сына. 55-летний певец переживает, что лет через 20 может оказаться на обеспечении супруги, активно зарабатывающей в соцсетях. Своими тревогами Павлик поделился в программе «Ранок з Україною».
Сейчас Виктор говорит, что полон сил и энергии, старается работать в условиях карантина и обеспечивать семью. Артист уверяет, что их счастье омрачает негатив в сетях. На критические замечания они стараются не обращать внимания и сосредотачиваются на будущем ребенке и своих отношениях.
«У нас должен родиться маленький мальчик. Уже даже знаем, какое имя ему дадим — Архангел Михаил. Катя с детства мечтала, когда у нее будет мальчик, назовет его Михаилом. Передо мной стоит очень большая задача воспитать его, пока я еще могу, пока я еще имею возможность. В силах поставить на ноги. Единственное, что я понимаю — когда ему будет 20, мне будет 75 лет», — сказал Виктор каналу «Украина».
Сейчас артист занимается не только собственной карьерой, но и помогает жене. А когда появится малыш, Катя будет больше заниматься сыном, а не работой.
«Не думаю, что я брошу карьеру и буду заниматься воспитанием сына. Я вижу, Катя настроена воспитывать и быть с ребенком. И ей это не должно мешать делать свое дело, ну, а я пока бог дает — буду петь», — рассказал артист.
Более того, певец признается — к работе жены относится серьезно и всячески помогает ей.
«За интернетом будущее. За YouTube-каналом, по Инстаграмом будущее. Я даже не сомневаюсь в том, что наступит такое время, когда я буду на содержании у своей жены. Я надеюсь, что она меня не выгонит из дома, а будет все-таки помогать, содержать и водить за ручку через дорогу», — поделился Павлик.
Тем временем, Екатерина наслаждается своим положением. Недавно она с мамой отдохнула в Египте. А перед этим похвасталась, что заработала на новый автомобиль, о котором давно мечтала.311
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter