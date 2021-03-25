Ани Лорак вспомнила украинский язык на Крещатике

Прибывшую в Киев Ани Лорак ждала неожиданная встреча на Крещатике. К ней бросилась обниматься неизвестная фанатка.

Сначала она попросила знаменитость о совместном фото, а затем горячо поблагодарила за снимок.

«Спасибо! Хорошего дня!», — попрощалась с ней киевлянка, услышав ответ на родном языке «Дякую! І вам!».

Видео Лорак показала в Instagram-stories, украсив его анимированными сердечками.

Напомним, накануне приезда в столицу Украины знаменитость сменила прическу.

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