«Это скотство»: Жадана разозлила отмена его концерта в Харькове

Музыкант Сергей Жадан возмутился тем, как было отменено выступление группы «Жадан и Собаки» в Харькове.

На своей страничке в социальных сетях он написал, что в регионе массовые мероприятия разрешают проводить при условии соблюдения карантинных мер, и посетовал на то, что музыкантам не сообщили об отмене концерта за несколько часов до его начала. В этом случае они бы предупредили людей, которые купили билеты и зря приехали на концерт.

Обращаясь к правоохранителям, Жадан пишет: «…Вы пришли непосредственно на концерт и ждали час, когда он, этот концерт, начнется, элементарно для того, чтобы оштрафовать заведение. Фактически, держа в заложниках несколько сотен человек, которые ждали в зале начала мероприятия. Извините, но это не здравоохранение — это шантаж и скотство. Других слов для обозначения ваших действий у меня, к сожалению, нет. Будьте здоровы при исполнении служебных обязанностей».

Свой пост Сергей Жадан проиллюстрировал рисунком из «Украинской азбуки» Георгия Нарбута с буквой «Ч» и чертями.

В свою очередь в полиции заявили, что концерт рок-группы не состоялся из-за нарушения карантинных мер.

«Учитывая, что Харьков… оказался в „оранжевой зоне“, полиция провела превентивную работу с владельцем заведения, где должно было состояться мероприятие с большим количеством людей. Согласно ограничениям „оранжевой“ зоны карантина, запрещено проведение массовых культурных, развлекательных мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. метра площади здания или наполненностью более половины мест в каждом отдельном зале», — заявили в полиции.

Напомним, что осенью прошлого года группа «Жадан и Собаки» презентовала новую песню — «Вова».

Фото ГУНП в Харьковской области.

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