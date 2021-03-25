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Шоу-бизнес

Звезда «Лиги смеха» Розовый закричал о реваншизме на улице Бандеры во Львове

14:14 25 марта 2021
Ремонт дороги на улице Бандеры во Львове

Шоумен, лидер команды-победителя «Лиги Смеха» «Загорецька Людмила Степанівна» Виктор Розовый отреагировал на дорожные работы в центре Львова. Эмоциями он поделился в «сториз» своего Instagram.

Юморист отмечает, что улицу Бандеры на данный момент перерыли полностью.

«Если это не реваншизм, я не знаю, что тогда реваншизм», — возмущается Розовый.

«Далее они что сделают, переназовут улицу Дудаева?», — задается он вопросом.

Справочно: улица Дудаева во Львове ранее носила имя Лермонтова. Ее переименование состоялось в 1996 году.

Напомним, в начале марта на «Лиге смеха» жестко высмеяли «главный козырь» Зеленского в развитии Украины.

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