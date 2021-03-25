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Шоу-бизнес

Виктория Булитко поделилась «вульгарным» рецептом похудения

14:18 25 марта 2021
Виктория Булитко

Актриса Виктория Булитко предложила подписчикам свой способ быстрого похудения.

В сториз в ее Instagram появилось шуточное видео, которое Булитко записала вместе с актрисой Юлией Мотрук. Девушки делают вид, что они подшофе, и Юлия предлагает Виктории поделиться с фолловерами секретом — как ей удалось за неделю «со своих 120-ти килограмм так высохнуть».

После обмена шутками Булитко с большим стаканом в руке этот «секрет» таки раскрывает: «Пейте и писайте… Писайте и пейте… Все!»

«Воду?» — интересуется Мотрук. «Можно и воду!» — отвечает Булитко.

Недавно актриса «Дизель-Шоу» Виктория Булитко призналась в типичном грехе для многих женщин — «ночном жоре». По ее словам, она очень стесняется, но ничего не может с собой поделать.

Фото Виктории Булитко из социальных сетей.

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