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Шоу-бизнес

Думала, что гайморит: Alyona Alyona подхватила коронавирус

14:29 25 марта 2021
Alyona Alyona

Известная рэп-исполнительница Alyona Alyona, впечатлившая откровенной фотосессией в нижнем белье, подхватила коронавирус. Артистка поделилась, что сначала не заподозрила опасную болезнь, считала, что у нее гайморит. О своем самочувствии Alyona Alyona рассказала в программе «Сніданок з 1+1».

«Единственное, что у меня часто гайморит. Просто был отекший нос. Был и был, думаю, пойду себе проверить. На седьмой день проверилась, о, „корона“, добрый день», — рассказала исполнительница по видеосвязи.

Также она уточнила, что на пять дней потеряла обоняние, развилось воспаление легких. Сейчас артистка чувствует себя хорошо, находится на изоляции дома и старается с пользой использовать появившееся свободное время.

Ранее коронавирусом заболела актриса Ксения Мишина, вместе возлюбленным Александром Эллертом и сыном Платоном она также находится на самоизоляции. Болезнь проходит в легкой форме.

А Дэвид Аксельрод тяжело перенес коронавирус, потеряв волосы.

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