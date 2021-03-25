«Пригласили украиноненавистника?» Советника Олега Винника на «Голосі» раскритиковали

Команда шоу «Голос країни» выступила с неожиданным анонсом — уже в ближайшее воскресенье судить вокальные бои Олегу Виннику поможет скандальный Иван Дорн, который в шестом сезоне сам сидел в судейском кресле.

«Иван Дорн станет звездным советником Олега Винника на нокаутах в это воскресенье. Он будет помогать тренеру решать, кто из участников достоин пройти в прямые эфиры», — сообщили в Instagram «Голосу».

В сети возмутились, назвав певца «украиноненавистником», припомнив ему ставшее резонансным высказывание о «ссоре» между Украиной и РФ.

Напомним, в конце 2019 года Дорн, который прославился выступлениями на вечеринках богатых россиян, объявил об уходе из музыки ради съемок в кино, однако эти планы реализованы не были.

На вокальных боях, которые состоялись 21 марта, Олег Винник оставил в своей команде рокеров Андрея Кудинова и Богдана Муху, повара Андрея Диденко и театрального актера Виталия Борисюка.

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