Копия отец: сын Джеджулы и Димопулос определился с будущей профессией

Сын актера Андрея Джеджулы и певицы Санты Димопулос, похоже, определился с будущей профессией.

Певица выложила в сториз в Instagram видео, показав, как Даниэль готовит рыбу в соли. Мама спрашивает у сына, хочет ли он стать поваром. На что мальчик отвечает: «Ресторатором. Но готовить тоже умею».

Есть на видео и момент, когда Даниэль жарит блины и очень аккуратно перемещает со сковороды на тарелку приготовленное блюдо.

Ранее Санта Димопулос показала поклонникам, какими глазами ее дочь София смотрит на своего отца — бизнесмена Игоря Курченко.

А Андрей Джеджула признался фолловерам, что участие в челленджах TikTok вместе с сыном стоили ему седых волос — шоумен записал вместе с 12-летним Даниэлем синхронный танец.

Фото Санты Димопулос из социальных сетей.

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