«Вы спите в холодильнике?» Максим Галкин раскрыл секрет своей молодости

Российский юморист Максим Галкин удивил подписчиков своим юным видом. Фото он опубликовал в Instagram.

«Съемки полным ходом!» — подписал снимок Галкин.

Многие комментаторы отмечают то, как хорошо выглядит артист: «Максим, вы все молодеете, обратный отсчет налицо». На что артист ответил: «Нет, это просто тоналка и свет хороший».

На вопрос «Вы спите в холодильнике?» Галкин написал: «Рядом с открытым».





А на комментарий «Максим, где вы берете молодильные яблоки?» последовал ответ: «Тоналка и прищепка на затылке делают чудеса».

Напомним, Максим Галкин внесен в базу сайтиа «Мироторец» за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма.

Ранее сообщалось, что Галкин взволновал поклонников, показал видео, на котором он голый пьет кофе среди снега.

Фото из Instagram Максима Галкина

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