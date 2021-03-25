27.80 / 28.00 32.77 / 33.11
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Вы спите в холодильнике?» Максим Галкин раскрыл секрет своей молодости

15:32 25 марта 2021
Максим Галкин

Российский юморист Максим Галкин удивил подписчиков своим юным видом. Фото он опубликовал в Instagram.

«Съемки полным ходом!» — подписал снимок Галкин.

Многие комментаторы отмечают то, как хорошо выглядит артист: «Максим, вы все молодеете, обратный отсчет налицо». На что артист ответил: «Нет, это просто тоналка и свет хороший».

На вопрос «Вы спите в холодильнике?» Галкин написал: «Рядом с открытым».


А на комментарий «Максим, где вы берете молодильные яблоки?» последовал ответ: «Тоналка и прищепка на затылке делают чудеса».

Напомним, Максим Галкин внесен в базу сайтиа «Мироторец» за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма.

Ранее сообщалось, что Галкин взволновал поклонников, показал видео, на котором он голый пьет кофе среди снега.

Фото из Instagram Максима Галкина

147

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алина Гросу

«Были больше»: покрасовавшаяся грудью Алина Гросу ответила на подозрения

максим галкин

Парень признался Максиму Галкину в любви

Дмитрий Монатик

Скромный? Особняк Монатика показали с высоты птичьего полета

Джек и Август

Принцесса Евгения поделилась милыми семейными фото с полуторамесячным сыном

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер