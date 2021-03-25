Умер всемирно известный кинорежиссер Бертран Тавернье

В четверг, 25 марта, во Франции скончался всемирно известный режиссер Бертран Тавернье. Он не дожил ровно месяц до своего 80-летия. Тавернье является четырехкратным лауреатом французской кинопремии «Сезар». Его фильмы получили призы Каннского и Берлинского международных кинофестивалей, а также британскую премию BAFTA.

Бертран Тавернье родился 25 апреля 1941 года в Лионе в семье писателя Рене Тавернье. Изучал юриспруденцию, но страстью всей его жизни всегда было кино. Еще в молодости он стал писать критические статьи о кинематографе для различных французских изданий. Затем стал ассистентом известного режиссера Жан-Пьера Мельвиля.

Первый успех пришел в Тавернье в 1974 году, когда вышел его фильм «Часовщик из Сен-Поля» с Филиппом Нуаре в главной роли. Картина получила специальный приз жюри «Серебряный медведь» на Берлинском кинофестивале. Спустя два года Таврнье заработал своего первого «Сезара» в номинации «Лучший режиссер». Это успех ему принес фильм «Пусть начнется праздник». И снова в главной роли снялся Нуаре.

Их творческий тандем и дальше оставался плодотворным. В 1976 году криминальная драма «Судья и убийца» принесла Тавернье «Сезар» за лучший сценарий.

Затем последовали очень интересные картины, вызвавшие немало дискуссий в Европе — «Прямой репортаж о смерти», «Неделя отпуска», «Воскресенье за городом» (приз Каннского фестиваля за лучшую режиссуру и «Сезар» за лучший сценарий).

В 1986 году Тавернье снял замечательный фильм «Полуночный джаз», в котором звучит музыка знаменитого Херби Хэнкока. Американский джазмен получил за эту работу премию «Оскар».

Картина «Жизнь и больше ничего» удостоилась премии BAFTA в 1990 году как лучший иностранный фильм. Спустя пять лет новый успех в Берлине принесла Тавернье картина «Приманка». Свою последнюю премию — «Сезар» — режиссер получил в 1997 году за драму «Капитан Конан».

Тавернье был женат на сценаристке Коло О’Хаген. Они прожили в браке 15 лет и расстались в 1980 году. Их сын Нильс Тавернье стал режиссером и актером. Ему сейчас 55 лет. Дочь Тиффани на два года моложе. Она стала писательницей и сценаристкой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти известного британского режиссера Майкла Эптеда, снявшего триллер «Парк Горького» и фильм о Джеймсе Бонде «И целого мира мало». Эптед тоже не дожил всего месяц до своего 80-летия.

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