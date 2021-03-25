Мать Ким Кардашьян рассказала, как занималась сексом с мужем, не заметив дочку под кроватью

65-летняя мать сестер Кардашьян-Дженнер разоткровенничалась в эфире телешоу Эллен Дедженерес, рассказав пикантный случай из своей жизни. Как пишет издание People, она вспомнила, что, когда ее дочери Ким Кардашьян было десять лет, они с ее отчимом-легкоатлетом Брюсом Дженнером (в настоящее время второй супруг Крис сменил пол и имя на Кейтлин Дженнер) занялись сексом, не заметив, что она прячется под их кроватью. Да еще не одна — а с подружкой: девочки играли в прятки.

«Это стало для нее психологической травмой», — сказала Крис, в шутку добавив, что Ким «страдает от посттравматического стрессового расстройства».

На вопрос телеведущей, когда Крис и Брюс наконец осознали присутствие свидетелей, та ответила: «Они были так напуганы. Они просидели там несколько часов. И посреди ночи, когда уверились, что мы оба спим, вылезли — тут-то мы их и засекли».

Сама Ким Кардашьян, дочь Крис от первого брака с адвокатом Робертом Кардашьяном, вспоминала этот случай в 2016 году. Правда, подругу она тогда не упоминала. «Я играла в прятки, когда была маленькой, и заснула под кроватью мамы и Брюса. А проснулась от того, что кровать тряслась, и я боялась вылезти. Мне пришлось все это переждать», — рассказывала она, добавив, что стоны пары заставили ее осознать «дикость» ситуации.

«Моя мама все еще переживает из-за этого. Мы все время об этом говорим. И я такая: «Ребята, у меня шрамы остались на всю жизнь. Вот почему я такая, какая есть», — прибавила Ким.

Ким и Крис

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