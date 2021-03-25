«Надеюсь, вы уйметесь»: Алина Гросу ответила критикам ее груди, опубликовав фото себя 12-летней

Алина Гросу, после критики в соцсети ее груди, опубликовала в Instagram Stories свою фотографию, на которой певице 12 лет. Уже тогда она выглядела как сформировавшаяся девушка, у которой есть грудь.

Алина попросила хейтеров внимательно посмотреть на фото и больше не задавать ей вопросов по поводу пластики груди и других частей тела.

Напомним, недавно поклонники певицы раскритиковали и ее образ жгучей брюнетки. В сети считают, что Алина. которая хотела превратится во француженку, в реальности стала похожа на 50-летнюю женщину.

Фото Instagram/alina_grosu

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