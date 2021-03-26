«Возле пуза море вниз потекло»: показавшей тело Оле Поляковой пришлось оправдываться

Певица Оля Полякова продолжает публиковать соблазнительные снимки со своего отдыха. Судя по фото, артистка отдыхает в Египте, но локацию в Instagram она не выставила.

Полякова продемонстрировала свою фигуру в разных ракурсах и поинтересовалась у поклонников, какое фото наиболее удачное.

Поклонники в очередной раз засыпали ее комплиментами. При этом некоторые не восторге от того, что артистка так часто без особой причины показывает свою фигуру.

В сети поинтересовались, для чего Полякова использует фотошоп, ведь на одном фото видно, что море потекло вниз. Певица ответила на реплику.

Ранее Полякова показала себя в ванной.

Фото Instagram/polyakovamusic

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