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Шоу-бизнес

Невеста Тараса Цымбалюка публично обнажилась и восхитила артиста

8:39 26 марта 2021
Тарас

Актер Тарас Цымбалюк пришел в восторг от фото в стиле «ню», которые его невеста Тина Антоненко разместила в соцсети. Девушка показала себя оголенной в ванной. Снимок сделан в черно-белом цвете.

«Индивидуальность.Особенная. Уникальная. Как и ты», — так подписано фото.

В сети назвали его стильным и сексуальным. А Цимбалюк поставил сердечко и несколько значков «огонь».

Напомним, Тарас Цымбалюк неоднократно публиковал провокационные снимки с Тиной Антоненко. Фото в костюмах Адама и Евы для пары очень привычные.

Известно, что Тарас в прямом эфире «Танцев со звездами» предложил любимой Тине Антоненко выйти за него замуж. Девушка согласилась.

Фото Instagram/tina_antonenko, lifestyle.24tv.ua/

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