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Шоу-бизнес

51-летняя Дженнифер Лопес возглавила рейтинг самых прекрасных звезд старше 40 лет

8:39 26 марта 2021
Дженнифер Лопес

Издание Daily Mail приводит результаты опроса, проведенного среди британцев и определившего, кого из звезд от 40 лет и старше считают самыми привлекательными. На первом месте оказалась 51-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес. 38% женщин-респондентов ответили, что были бы счастливы походить на нее в таком возрасте.

Дженнифер Лопес

Второе место досталось 52-летней американской актрисе Дженнифер Энистон. Звезда сериала «Друзья» и первая супруга Брэда Питта набрала 34% голосов.

Дженнифер Энистон

На третьем — 40 летняя американская телезвезда, модель и бизнес-леди Ким Кардашьян (31%).

Ким Кардашьян

Из мужчин наибольшим восхищением пользуется 52-летний голливудский актер Уилл Смит, занявший в общем зачете четвертое место с 30%.

Замыкает первую пятерку 46-летняя британский дизайнер и бывшая певица Виктория Бекхэм (28%). Ее 45-летний муж, бывший футболист Дэвид Бекхэм, следует сразу за ней — шестым (23%).

В десятку самых потрясающих знаменитостей в возрасте вошли также 57-летний актер Брэд Питт, 50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл, 58-летний актер Том Круз и 51-летняя британская модель и ведущая «Танцев со звездами» Тесс Дэйли.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Дженнифер Лопес снялась в лифчике и дырявом костюме.

Фото Instagram

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