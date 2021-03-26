Кто такой Александр Липницкий и как он погиб

В Подмосковье погиб музыкант и журналист Александр Липницкий — сооснователь группы «Звуки Му».

Как сообщает «Медуза», 68-летний мужчина утонул — он попытался перейти реку по льду на лыжах. По словам его супруги, это произошло 25 марта возле поселка Николина гора.

Липницкий был не только сооснователем группы, но и бас-гитаристом в «Звуках МУ» — он выступал в 80-х годах прошлого столетия. Затем стал участником коллективов «Гроздья виноградовы» и «ОтЗвуки Му».

Он — автор многих фильмов и телепрограмм о русском роке, снимал документальные ленты об известных музыкантах — Викторе Цое, Борисе Гребенщикове, Александре Башлачеве, Петре Мамонове.

Александр Липницкий вел телепрограмму «Еловая Субмарина». В ней, в частности, показывали редкие кадры, снятые на концертах, «квартирниках», во время бесед с его и друзьями рок-музыкантами.

Напомним, что недавно в своей квартире в городе Сан-Антонио (американский штат Техас) был застрелен 34-летний рэпер Мартелл Деруэн, выступавший под сценическим псевдонимом Кардон.

Фото из Википедии, автор Dmitry Rozhkov.

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