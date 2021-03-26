44-летний Басков позавидовал внешности своего ровесника Галкина
К дискуссии о том, как молодо выглядит российский юморист Максим Галкин, и как это ему удается, присоединился и его ровесник — певец Николай Басков.
В комментарии под постом Галкина в Instagram с «молодой» фотографией 44-летний Басков, который на три месяца младше, похоже, позавидовал юмористу и поинтересовался, что тот ест и пьет.
Сам Николай Басков сейчас выглядит так.
Напомним, что недавно Галкин, продемонстрировавший свои красивые глазки в TikTok, получил признание в любви — автором послания оказался юноша.
Николай Басков является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде в оккупированный Россией Крым и за участие в пропагандистских мероприятиях российских оккупационных властей.
А Максим Галкин попал на «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины (АР Крым).
Фото Николая Баскова из социальных сетей.135
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