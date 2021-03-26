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Шоу-бизнес

Жена Виктора Павлика застала жуткую сцену в отеле Египта

10:53 26 марта 2021
Катерина Репяхова

Супругу певца Витора Павлика Екатерину, которая отдыхает в Египте, возмутило работающее всю ночь караоке — голоса поющих туристов были слышны на территории всего отеля, в том числе и в номерах.

В сториз в Instagram она выложила несколько видео, на котором слышно, как туристы нестройными голосами пытаются исполнить один из хитов группы «АВВА». «Как вам такое развлечение в отеле? Караоке на всю территорию», — пишет она в комментариях.

Она также показала их с Виктором Павликом отъезд из отеля, сказав, что больше они сюда не вернутся…

Напомним, что Екатерина и Виктор Павлик ждут первенца. Уже известно, что это будет мальчик.

Фото Катерины Репяховой из социальных сетей.

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