27.83 / 28.04 32.73 / 33.09
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Остроумно? Маричка Падалко ответила по поводу планов уволиться из ТСН

11:12 26 марта 2021
Маричка Падалко

Телеведущая Маричка Падалко выложила в сеть красноречивое видео, которым ответила на вопрос одного из фолловеров, думала ли она когда-нибудь увольняться с «ТСН».

На видео, которое размещено в сториз в Instagram, сонная ведущая сидит за столом и зевает, прикрывая рот рукой. После этого камера переводится на часы.

«Думаю об этом каждую эфирную пятницу», — прокомментировала видео Маричка Падалко.

Недавно телеведущая поделилась с фолловерами рецептом быстрого и сытного блюда, которое утром можно приготовить буквально на минуту. Помимо белков в нем есть и зелень — времени на нарезку салата не потребуется.

Фото Марички Падалок из социальных сетей.

628

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алина Гросу

«Были больше»: покрасовавшаяся грудью Алина Гросу ответила на подозрения

Дмитрий Монатик

Скромный? Особняк Монатика показали с высоты птичьего полета

Линдси Джейн Кеннеди

Блуждавшая три недели в канализации женщина заявила, что выжила благодаря найденной там бутылке

Никитюк

«Разврат!» Лесе Никитюк пришлось закрывать глаза подруге на концерте Maruv

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер