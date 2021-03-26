Анна Саливанчук поругалась с матерью и тут же раскаялась

Звезда сериала «Однажды под Полтавой» Анна Саливанчук поругалась со своей мамой и тут же пожалела об этом.

Видео, на котором актриса приносит маме извинения, она разместила в сториз в Instagram. Анна Саливанчук призналась, что после ссоры с мамой ей было очень грустно.

«Цените ваших мам. Они — самые лучшие», — посоветовала фолловерам актриса.

Недавно Анна Саливанчук рассказала, как выкрутилась из неприятной ситуации на дороге, виновницей которой была она сама. Актриса не смогла объехать яму на трассе и «подрезала» пешехода. Остановив машину, актриса попросила прощения, назвала девушку безумно красивой и добавила: «Иногда пешеходу легче перейти дорогу, нежели машине остановиться».

А до этого актриса попалась полицейскому, обратившему внимание на то, что на ее машине нет номера — после того, как табличка отвалилась, Саливанчук везла ее в авто.

Фото Анны Саливанчук из социальных сетей.

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