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Шоу-бизнес

Подаривший Лободе еду ведущий смутил певицу

11:52 26 марта 2021
Лобода

В программе российского «Русского радио» ведущий Дмитрий Оленин смутил популярную певицу Светлану Лободу. Видео певица опубликовала у себя в Instagram Stories.

Оленин сказал, что хочет вручить артистке очень качественные продукты. Как оказалось, это был балык из индейки.

Лобода была очень удивлена таким жестом.

«Подожди. Я пытаюсь понять, что ты мне вручаешь?» — поинтересовалась она у Оленина.

Напомним, в последнее время Лобода живет и работает в России. Кроме концертов, она участвует в различных телепроектах и шоу. Недавно певица опубликовала фото вместе с фронтменом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, о романе с которым ходит много слухов.

Фото instagram.com/lobodaofficial/

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