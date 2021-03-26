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Шоу-бизнес

Страсти, тайны и крестный ход Оксаны Марченко в новой серии ее авторского проекта

13:05 26 марта 2021
Оксана Марченко
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Оксана Марченко выпустила новый фильм своего авторского проекта «Паломница», в котором рассказывается о человеческих страстях, крестном ходе и раскрываются тайны Введенского монастыря.

«Друзья, продолжаю вместе с вами паломничество по украинским святыням. По уголкам человеческой души, которая хранит все ценности: добро, уважение, любовь… А также понимание ответственности и наказания за грехи и плохие мысли. Это и есть страсти, поддавшись которым, человеку уже очень сложно остановиться и вернуться на путь истины. Хотя возможно… Но как?» — написала Оксана Марченко на своей странице в Instagram.

Фильм даст ответ на этот вопрос, а также расскажет, почему люди совершают крестный ход, идя пешком полсотни километров вне зависимости от погоды, и зачем целуют иконы.

Также Введенский монастырь расскажет о своих тайнах, одной из которых является чудо таинственного появления изображения Пресвятой Богородицы.

Посмотреть четвертый выпуск авторского проекта «Паломница» можно прямо сейчас на официальном YouTube-канале Оксаны Марченко.

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