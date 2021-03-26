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Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз

13:13 26 марта 2021
Дмитрий Шепелев

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев и его возлюбленная дизайнер Екатерина Тулупова снова стали родителями. У пары родился сын.

Шепелев поделился в Instagram Stories фото с новорожденным, подписав их словами «Добро пожаловать».

Телеведущий показал короткое видео из роддома, делал он это аккуратно, чтобы не разбудить спавшего ребенка.

Напомним, что ЕкатеринаТулупова и Дмитрий Шепелев вместе около трех лет. Их познакомили дети. Сын Дмитрия от покойной певицы Жанны Фриске Платон и дочь Екатерины Лада ходили в один детский сад.

Дмитрий Шепелев является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде в оккупированный Россией Крым, участие в пропагандистских мероприятиях российских оккупационных властей.

Фото Instagram/ dmitryshepelev

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