Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз
Российский телеведущий Дмитрий Шепелев и его возлюбленная дизайнер Екатерина Тулупова снова стали родителями. У пары родился сын.
Шепелев поделился в Instagram Stories фото с новорожденным, подписав их словами «Добро пожаловать».
Телеведущий показал короткое видео из роддома, делал он это аккуратно, чтобы не разбудить спавшего ребенка.
Напомним, что ЕкатеринаТулупова и Дмитрий Шепелев вместе около трех лет. Их познакомили дети. Сын Дмитрия от покойной певицы Жанны Фриске Платон и дочь Екатерины Лада ходили в один детский сад.
Дмитрий Шепелев является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде в оккупированный Россией Крым, участие в пропагандистских мероприятиях российских оккупационных властей.
Фото Instagram/ dmitryshepelev345
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