Продюсер Лободы созналась в алкогольной зависимости

Продюсер певицы Светланы Лободы, Нателла Крапивина, призналась, без бокала вина «в жизни гораздо меньше мудрости и смысла».

Такой вывод продюсер сделала после того, как в течение последних двух недель ограничивала себя в питании, написав об этом в Instagram. По ее словам, она решила поститься не из-за религиозных убеждений, а для разгрузки организма.

«К концу второй недели напрашивается печальный вывод: без бокала вина в день в жизни гораздо меньше мудрости и смысла», — пишет Нателла Крапивина.

Недавно о конфликте с Нателлой Крапивиной, возникшем из-за клипа Светланы Лободы, рассказал продюсер Вадим Лисица. По его словам, Крапивина очень эмоционально выразила свои претензии после того, как Лисица в соцсетях нелестно отозвался о клипе «Пора домой».

Фото Нателы Крапивиной из социальных сетей.

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