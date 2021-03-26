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Шоу-бизнес

Жена Преснякова возмутила подписчицу фамильярностью к свекру

2:32 27 марта 2021
Наталья Подольская

Наталья Подольская, жена российского певца Владимира Преснякова, который недавно удивил признанием о количестве детей, поздравила свекра с днем рождения. Она опубликовала пост в Instagram.

«Любимый наш Петрович! Какая красивая дата сегодня. Поздравляю с днём рождения! Желаю здоровья! Очень жду, когда сойдёт снег, станет тепло, и мы соберемся на нашей веранде за большим столом и будем слушать ваши истории, которые я просто обожаю… А рядом будут ваши дети и внуки. Очень люблю вас», — написала Подольская.

Но одна из подписчиц в комментарии возмутилась фамильярностью обращения: «А имени у Петровича нет? Как-то фамильярно, почему нельзя называть свекра по имени и отчеству?«

Фото из Instagram Натальи Подольской

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