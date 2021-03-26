«Больше никогда не прилечу»: жену Виктора Павлика взбесил город в Египте

Супруга Виктора Павлика Екатерина, которой не понравился египетский отель из-за работающего всю ночь караоке, возмутилась очередями в аэропорту.

В сториз в Instagram она показала огромное скопление людей в терминале, добавив, что простояв в очереди два часа, они все еще не смогли сдать багаж. Она посетовала, что «дяди», принимающие багаж, вручную вводят данные всех пассажиров.

По словам Катерины, каждая семья находится у регистрационной стойки минут по 15…

«Я больше никогда не прилечу в Марса Алам», — добавила Катерина Репяхова.

Катерина также призналась, что за время стояния в очереди у нее жутко разболелась спина. Оно и понятно — они с супругом ожидают первенца. Уже известно, что это будет мальчик.

Фото Екатерины Репяховой из социальных сетей.

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