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Шоу-бизнес

Приснилась и завещала: Оксана Марченко рассказала, почему каждый день раздают обеды в монастыре

16:35 26 марта 2021
Оксана Марченко раздает обеды в монастыре
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

В пятницу, 26 марта, вышла четвертая серия авторского проекта Оксаны Марченко «Паломница», в которой телеведущая посетила киевский Свято-Введенский монастырь, где накормила бездомных.

Оксана Марченко рассказала, что однажды наместнику обители архиепископу Дамиану приснилась святая преподобная Димитра Киевская. Во сне она завещала кормить всех людей.

«С тех пор в любую погоду при любых обстоятельствах братья и сестры монастыря выполняют это послушание. К 15:00 здесь собираются бездомные мужчины и женщины на бесплатный обед. Огромная кастрюля супа или борща, салат, гарнир и даже сладости. Все это приготовлено на кухне монастыря», — делится телеведущая.

Совершая паломничество в этот монастырь, Оксана Марченко помогла раздать обеды для бездомных.

По традиции перед каждой трапезой совершается благодарственная молитва Богу за хлеб насущный, который Он дал сегодня. Батюшка призывает всех нуждающихся перед трапезой молиться.

«Продукты, из которых готовят все эти блюда, жертвуют благодетели Введенского монастыря. Кто-то привозит крупы, кто-то — масло и овощи. Некоторые помогают деньгами. Ежедневно сюда приходят сотни люди, попавшие в сложные жизненные обстоятельства. Кто-то, например, приехал в Киев, чтобы заработать на жизнь, но попал на нечестных работодателей. У кого-то неблагополучные родители, и для них единственная возможность поесть один раз за весь день — это получить еду из рук монахов. А кто-то так и не смог справиться со своими страстями и страдает от зависимости — теперь ни работы, ни жилья, ни денег, ни родных. У этих людей нет улыбки на лице, не слышен смех. Десятки грустных глаз, взгляд в пол», — рассказала телеведущая.

Напомним, ранее Оксана Марченко побывала на кухне Киево-Печерской лавры, где ей открыли секрет приготовления знаменитых постного лаврского борща и рыбных котлет.

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