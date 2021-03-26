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Шоу-бизнес

Ани Лорак блеснула фигурой в спортзале

15:38 26 марта 2021
Тина Кароль

Певица Ани Лорак порассуждала о «воссоединении с собой», показав стройную фигуру во время посещения спортклуба.

«В суете дней очень важно найти время, чтобы воссоединиться с собой, настроить свои внутренние антенны на гармонию, любовь и спокойствие. Притягиваем успех положительными мыслями, разминаем тело и открываем потоки изобилия любви и успеха», — пишет певица в Instagram.

На Лорак надеты обтягивающие лосины и топ с рукавами, подчеркивающие прекрасную фигуру певицы.

Недавно певица, приехавшая в Киев, рассказала, что на Крещатике к ней бросилась девушка, узнавшая Ани Лорак, и попросившая вместе с ней сфотографироваться.

Фото Тины Кароль из социальных сетей.

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