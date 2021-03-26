«Состригла все ненужное»: Регина Тодоренко на камеру расправилась со своими длинными волосами

Телеведущая Регина Тодоренко к весне решилась на радикальные перемены и избавилась от длинных волос. Ведущая показала, что срезала 30 сантиметров волос, оставив длину приблизительно до лопаток.

К переменам Регину подтолкнула поездка в Дубай и найденный там мастер-парикмахер, позволивший клиентке самой отрезать волосы до желанной длины.

«Такой меня еще никто не видел. Сегодня утром, проходя мимо зеркала, я очень удивилась, увидев новую себя», — признается Тодоренко.

Ранее Тодоренко призналась, что страдает от неизлечимого недуга. Также ведущая рискнула показать в соцсетях фото без макияжа и была вынуждена выслушивать замечания о дряблой коже и ранних морщинах.

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