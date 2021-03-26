Алина Гросу «оседлала» Славу Демина прямо на улице в центре Киева

Телеведущему Славе Демину пришлось опуститься на четвереньки и подставить спину певице Алине Гросу прямо посреди Киева — возле парка Шевченко.

Как оказалось, ведущему пришлось выполнять это задание, как представителю проигравшей команды. «Надеюсь, ты не стер колени», — поинтересовалась певица в Instagram.

Алина Гроссу уточнила, что Слава Демин отдувался за проигрыш мужской команды, которая соперничала с девичьей. «Ничего личного… Они меня заставили», — пошутила певица.

А Слава Демин, на которого она уселась, назвал себя «конем гросским».

Ранее Алина Гроссу, которой надоели вопросы о «пластике груди и других частей тела», показала фолловерам старые фото — на них 12-летняя девочка выглядит вполне сформировавшейся.

А Слава Демин, проехавшись по Киеву, заметил необычный кабриолет и поинтересовался, не холодно ли его водителю? Ведь в то время в столице было лишь около шести градусов тепла.

Фото Алины Гроссу из социальных сетей.

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