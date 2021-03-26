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Шоу-бизнес

«Вы себя клонировали?»: Александр Пономарев поразил сходством с 14-летним сыном

16:19 26 марта 2021
Александр Пономарев

Украинский певец Александр Пономарев, которого быстро «рассекретили» в детектив-шоу «Маска», попросил подписчиков сравнить себя и сына в 14-летнем возрасте. Фотографии он опубликовал в своем Instagram.

«14−14! Мне и сыну здесь по 14 лет! Похожи?» — спрашивает Александр Пономарев.

Фолловеры оставили много восторженных комментариев, среди которых: «Вы себя клонировали?», «Сериал „Клон“ отдыхает. Как две капли, ген пальцем не раздавишь», «Один в один. Не зря же я пишу, что, глядя на вас… Можно понять то, как будет выглядеть Джуниор через очень много лет. Меня просто поражает то, как Сан Саныч на вас похож внешне».

Ранее сообщалось, что Пономарев ищет в соцсетях работу по специальности «поющий водитель».

Instagram Александр Пономарев

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