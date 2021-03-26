«Мы же свингеры»: Алексей Панин признался, что не помнит, сколько у него было женщин

Российский скандальный актер Алексей Панин не считал, сколько женщин у него было.

Об эом сообщает «СтарХит», анонсирующий шоу, главным героем которого станет Панин. Одна из тем — сексуальные подвиги актера.

«Я не считал, сколько у меня было женщин. Они что, лошади что ли? Я могу перечислить женщин, которые в большей или меньшей степени сыграли какую-то роль в моей жизни. А чисто сексуальных партнеров, конечно, не могу перечислить. Хотя бы по той причине, что мы свингеры. Ну как я могу вспомнить? Мы собираемся, чтобы заниматься сексом. Свингер-клуб, там сотни людей», — говорит актер.

Издание также отмечает, что у Алексея Панина «поврежден ген, отвечающий за производство гормона дофамина» — поэтому ему постоянно нужны новые увлечения и удовольствия.

Ранее актер показал в сети фото подросшей 14-летней дочки Анны, с которой он перебрался в Испанию.

Напомним, что Алексей Панин является фигурантом базы «Миротворец» как провокатор, а также за посягательство на территориальную целостность Украины, сознательное нарушение государственной границы Украины в АР Крым.

Фото Алексея Панина из социальных сетей.

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