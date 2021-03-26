Жигунова заподозрили в тайной женитьбе

Поклонники российского артиста, известного «крымнашиста» Сергея Жигунова уверены, что он сочетался узами брака с Викторией Ворожбит. Об этом сообщает «СтарХит».

Слухи о тайной женитьбе возникли после того, как на фото 58-летний Сергей Жигунов предстал с кольцом на безымянном пальце.

Поклонники артиста предположили, что состоялась его свадьба с возлюбленной Викторией Ворожбит. А предполагаемая жена опубликовала снимок с букетом тюльпанов.

Пока неизвестно, действительно ли состоялась тайная свадьба, или влюбленные просто пошутили над фанатами. Ранее Жигунов всегда скрывал личную жизнь. Он был дважды женат на Вере Новиковой, с которой расстался в 2020 году.

Напомним, из-за крупных долгов у Сергея Жигунова забрали квартиру.

Фото из Instagram Сергея Жигунова

147

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter