27.83 / 28.04 32.73 / 33.08
Киев: +11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Жигунова заподозрили в тайной женитьбе

17:02 26 марта 2021
Сергей Жигунова

Поклонники российского артиста, известного «крымнашиста» Сергея Жигунова уверены, что он сочетался узами брака с Викторией Ворожбит. Об этом сообщает «СтарХит».

Слухи о тайной женитьбе возникли после того, как на фото 58-летний Сергей Жигунов предстал с кольцом на безымянном пальце.

Поклонники артиста предположили, что состоялась его свадьба с возлюбленной Викторией Ворожбит. А предполагаемая жена опубликовала снимок с букетом тюльпанов.

Пока неизвестно, действительно ли состоялась тайная свадьба, или влюбленные просто пошутили над фанатами. Ранее Жигунов всегда скрывал личную жизнь. Он был дважды женат на Вере Новиковой, с которой расстался в 2020 году.

Напомним, из-за крупных долгов у Сергея Жигунова забрали квартиру.

Фото из Instagram Сергея Жигунова

147

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алина Гросу

«Были больше»: покрасовавшаяся грудью Алина Гросу ответила на подозрения

донбасс

Позиции ВСУ на Донбассе накрыли из минометов: много погибших

Дмитрий Монатик

Скромный? Особняк Монатика показали с высоты птичьего полета

Дэвид Аксельрод

«Верните себе мозг!» Алене Мозговой пришлось вступиться за потерявшего волосы мужа

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер