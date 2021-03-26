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Шоу-бизнес

Дантес назвал три фразы, от которых нужно отказаться, чтобы достичь успеха

17:57 26 марта 2021
Владимир Дантес

Музыкант Владимир Дантес считает, что необходимо отказаться о выражений: «Я не умею», «Я боюсь», «А вдруг не получится». Об этом он написал в своем Instagram.

«Я не умею», «Я боюсь», «А вдруг не получится». Очень длительное время, наверное до 31 года, я был амбасадором этих фраз. Иногда и сейчас прибегаю к этим отговоркам, но все чаще пытаюсь от них избавиться", — утверждает Дантес.

Он вспомнил, как в конце 2019 года выпустил первый трек за последние 6 лет. Перед этим произносил себе все три упомянутые фразы.

«Но в день выступления понял, что у всего бывает первый раз, и нужно от него получить максимальный кайф и опыт. Стер в голове эти фразы и тааак кайфанул…» — написал Дантес и посоветовал всем убрать из головы фразы, которые мешают жить.

Ранее сообщалось, что российский шоумен «принял» на свой счет текст новой композиции Дантеса.

Фото из Instagram Владимира Дантеса

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