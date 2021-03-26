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Шоу-бизнес

«Неужели это я?»: Королева похвалила себя за искусство перевоплощения

19:24 26 марта 2021
королева

Певица Наташа Королева с приходом весны задумалась о смене стиля и решила вместо русалки и пляжной тусовщицы попробовать образ коварной хищницы. Фолловеры в Instagram согласились, что новая ипостась Наташе очень подходит.

«Я часто задаю себе вопрос: неужели это я? — призналась Королева. — Удивляюсь, как в этом состоянии „потока“ я могу создавать сценические образы, которые смотрятся органично, но настолько мне несвойственны в жизни, которые так далеки от меня настоящей… В этом и есть искусство перевоплощения».

Поклонники похвалили звезду за рискованный, но оказавшийся удачным образ.

Наташа Королева внесена в базу «Миротворца» за нарушение правил въезда в оккупированный Крым, за участие в российской пропаганде и попытках легализовать оккупацию полуострова.

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