«Просто орет дурняком»: Соседов жестко раскритиковал представительницу России на «Евровидении»

Российский музыкальный критик Сергей Соседов, не упускающий повода съязвить в адрес известных звезд, на этот раз обрушился с хейтом на певицу Манижу. Исполнительницу Соседов считает бездарной, а ее песню «Russian Woman» — позорной. Мнение критика приводит Starhit.

Певица Манижа Сангин с таджикскими корнями будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение». Соседов считает этот выбор крайне неудачным.

«Девочка Манижа — певица этно-роковая, этно-фолковая. Но то, что она показывает здесь — бездарно. Там нет ничего. Это не рэп. Она просто орет дурняком. Я бы хотел, чтоб этот номер вообще не поехал. Это позорно», — заявил критик.

Также Соседов недоумевает, кто же стал тем героем, пролоббировавшим победу Манижи в нацотборе: «Неизвестно, кто стоит за ней. Кто-то же должен заплатить за Манижу, она ж не бесплатно едет. Первый канал платит… Такая благотворительность?».

Напомним, сразу после оглашения результатов отбора на «Евровидение» многие усомнились в честности организаторов. «Люди не могли за это проголосовать», — говорили скептики.

Ранее Соседов критиковал Софию Ротару за однообразные незапоминающиеся песни, а Аллу Пугачеву называл продуктом массивной пиар-кампании.

Сергей Соседов в свое время был судьей украинского шоу «Х-фактор», но в 2017 году занесен в базу «Миротворца» как антиукраинский пропагандист, украинофоб и сторонник российской агрессии в Крыму.

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