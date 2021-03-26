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Шоу-бизнес

Организаторы «Евровидения» отказали Беларуси в участии в конкурсе

21:55 26 марта 2021
галасы зместа

Беларусь в этом году не сможет участвовать в конкурсе «Евровидение» в Нидерландах. Организаторы «Евровидения» объяснили, что у группы «Галасы ЗМеста» был шанс исправить неудачную песню и приехать на шоу, но группа и во второй раз умудрилась нарушить правила конкурса.

Песня «Я научу тебя» (I'll teach you), с которой белорусы собирались ехать на «Евровидение», высмеивала протесты в стране против Александра Лукашенко. Европейский вещательный союз композицию прослушал и ответил отказом. «Мы пришли к выводу, что такая песня ставит под сомнение аполитический характер нашего конкурса», — заявили организаторы «Евровидения» 11 марта.

В течение 15 дней группа могла исправить текст песни и подать новую заявку на конкурс. «Галасы ЗМеста» предпочли написать новую композицию. В Европейском вещательном союзе изучили текст песни и забраковали его.

«Мы пришли к выводу, что новая заявка от Белтелерадиокомпании аналогично нарушает правила конкурса. Правила составлены таким образом, чтобы конкурс не использовали нецелевым образом и не очерняли его репутацию … Беларусь не будет участвовать в 65-м песенном конкурсе „Евровидение“ в мае», — говорится в заявлении Европейского вещательного союза.

В свою очередь, группа «Галасы ЗМеста» объявила, что вместо «Евровидения» готова отправиться с большим туром по России.

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