Спасатели не могут найти тело погибшего основателя группы «Звуки Му» Липницкого

Музыкант Александр Липницкий, бывший участник группы «Звуки Му», считается погибшим, но его тела все еще не нашли. Поиски приостановлены до утра 27 марта, сообщает ТАСС.

Семья Липницкого рассказала журналистам, что музыкант погиб, провалившись под лед на Москва-реке в Московской области. Вечером Александр уехал из дома на машине, взяв с собой собаку. Обратно музыкант так и не вернулся. Семья предполагает, что произошел несчастный случай.

«Утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной Горе», — рассказал музыкальный критик Артемий Троицкий.

Липницкому было 68 лет. У него остались жена Инна и сын Владимир.

Фото wikimedia.org



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