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Шоу-бизнес

«Будущая порноактриса»: дочь Поляковой раскритиковали за «взрослое» фото

22:59 26 марта 2021
маша полякова

Дочь певицы Оли Поляковой пытается подражать матери эпатажным поведением, откровенными нарядами и очень броским макияжем. Но, учитывая, что Маше всего лишь 16 лет, ее взрослые выходки порой выглядят вульгарно. Так последние фото Маши в Instagram фолловеры оценили как «на грани».

Большинство подписчиков раскритиковали фото как непристойные.

Напомним, ранее Машу Полякову раскритиковали за неумение петь и посоветовали взять у мамы уроки вокала.

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