«Будущая порноактриса»: дочь Поляковой раскритиковали за «взрослое» фото
Дочь певицы Оли Поляковой пытается подражать матери эпатажным поведением, откровенными нарядами и очень броским макияжем. Но, учитывая, что Маше всего лишь 16 лет, ее взрослые выходки порой выглядят вульгарно. Так последние фото Маши в Instagram фолловеры оценили как «на грани».
Большинство подписчиков раскритиковали фото как непристойные.
Напомним, ранее Машу Полякову раскритиковали за неумение петь и посоветовали взять у мамы уроки вокала.254
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