В пятницу, 26 марта, американские СМИ сообщили о том, что звезда Голливуда Эмма Стоун родила первенца. TMZ утверждает, что радостное событие в жизни 32-летней актрисы и ее мужа Дэйва Маккари произошло еще 13 марта, но новоиспеченные родители пока не спешат сообщать о нем официально.

Интернет-сайт, специализирующийся на новостях о знаменитостях, не знает пока, кого родила Эмма — мальчика или девочку. Между тем, в статье в Wikipedia, посвященной Маккари, появилась новая информация, которая гласит, что у 35-летнего писателя и режиссера появился сын.

В том, что Стоун и ее муж не спешат делиться радостной новостью с поклонниками и журналистами, нет ничего удивительного. Они тщательно оберегают личную жизнь от посторонних глаз. Эмма и Дэйв до сих пор официально не подтвердили, что состоят в законном браке. Они сообщили только о помолвке, которая состоялась в декабре 2019 года. СМИ пронюхали, что поженились влюбленные в 2020 году. А в январе нынешнего года папарацци сфотографировали обладательницу премии «Оскар» (за главную роль в мюзикле «Ла-Ла Ленд») с явными изменениями в фигуре, говорившими о беременности Стоун. И снова супруги не стали комментировать эти сообщения.

После невероятного успеха фильма «Ла-Ла Ленд» Эмма сыграла еще в трех картинах — «Битва полов», «Фаворитка» и «Добро пожаловать в Зомбилэнд 2». В нынешнем году ожидается премьера фильма «Круэлла». Это будет приквел к «101 далматинцу». Авторы картины решили рассказать историю Круэллы Де Виль, которую и сыграла Стоун. Выход фильма в американский прокат запланирован на 28 мая. Если не помешает пандемия…

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