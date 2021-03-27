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Шоу-бизнес

Ирина Федишин «повесилась» вниз головой из-за приближающегося лета

12:06 27 марта 2021
федишин

Украинская певица Ирина Федишин исповедует принцип «Нет предела совершенству». Несмотря на идеальную фигуру, певица не упустит случая дополнительно покачать мышцы и улучшить спортивную форму. Видео своей тренировки Федишин показала в Instagram.

Готовясь к пляжному сезону, Ирина использует давний китайский способ «зависания» вниз головой. В таком положении мышцы пресса и спины растягиваются под весом человека, тело быстро обретает былую гибкость.

«Готовлюсь к лету», — подписала ролик Ирина. «Будем висеть вниз головой, что хорошо растягивает спину и имеет омолаживающий эффект», — предлагает она.

Хорошо растянувшись на шведской стенке, Федишин дала себе дополнительную нагрузку и выполнила несколько упражнений на пресс.


Спортом певица занимается не только в домашнем спортзале. В отеле, где Ирина находится на отдыхе с семьей, красавица продолжила тренировки. Далеко ходить не пришлось — на террасе отеля нашлось достаточно места для разминки.

федишин

В комментариях фанаты Федишин не в силах сдержать восхищение.

Ранее Ирина Федишин раскрыла свой секрет: оставаться стройной можно даже на карантине, главное — правильно подобрать кардионагрузки.

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