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Шоу-бизнес

«Твой любимый танец»: Лиза и Гарри рассмешили Аллу Пугачеву «лунной походкой» Майкла Джексона

20:26 27 марта 2021
Семейство Пугачевой-Галкина

Вечером в субботу, 27 марта, Алла Пугачева внезапно «застукала» двойняшек Гарри и Лизу Галкиных, которые танцевали и дурачились в холле замка.

Примадонна поразилась тому, что дети не пошли спать.

«Почему вы не спите? У вас есть возможность отдохнуть! Ох, какие штанишки у Лизы, Боже мой! А какие тапочки! Это кто же тебе такие тапочки купил?», — обратилась Алла Пугачева к дочери.

«А ты что делаешь? Танцуешь модные танцы?», — поинтересовалась она затем у сына.

В ответ Гарри попытался изобразить «лунную походку» Майкла Джексона, но только рассмешил родителей.

«Так не надо, — заявил папа Максим Галкин. — Это раскоряка какая-то».

«Твой любимый танец, по-моему. Ты всегда так танцуешь, когда дурачишься», — возразила ему со смехом мама Алла.

«Спокойного дня, мамусик», — пожелали дети в ответ Примадонне.

Трогательные кадры восхитили пользователей Сети. Многие отметили, что такие идеальные отношения есть не в каждой семье.

«Красивый замок, а дети просто суперские», «Макс, почем замок брали?», «- А ты где выросла? — В замке», «Они еще спят днем?», Какой у Аллы красивый голос", «Микроклимат у вас идеальный», «Лиза модница», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, ранее Лиза Галкина поразила фанов знанием живописи.

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