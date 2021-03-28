Дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина Лиза не менее известна и популярна в социальных сетях, чем ее родители. Каждый пост о ней вызывает радость и улыбку у звездного семейства. На днях в Instagram появился забавный ролик, снятый прошлым летом.

На кадрах Лиза гуляет с мамой по полю, при этом Алла Пугачева перед зрителями не появляется, слышен только ее голос. Лиза же рассказывает матери, что недавно гадала на ромашке на будущего мужа.

«Мамочка, я гадала на ромашке: будет ли меня жених любить. А получилось — любит. А если не будет любить, ух ему!» — говорит Лиза.

Примадонна в ответ рассмеялась. После этого Лиза побежала по полю, расставив руки в стороны и распевая песню «Я свободен» из репертуара российской рок-группы «Ария», изменив слова на «Я свободна, словно птица в небесах».

Сам Максим отметил в комментарии к видео, что оно рассказывает «о женщинах и любви». Поддержали малышку Лизу и подписчики, успокоив, что уж жених Лизы ее точно любить будет.

«Любимая девочка наша!», «Какие у вас детки. Лиза актриса пря», «Какая же она артистичная», «Сколько счастья в голосе Аллы Борисовны!», «Какая Лиза все же клевая», «Девочка огонь», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2021 года детям исполнится восемь лет.

Как писали «ФАКТЫ», Елизавета Галкина часто радует и удивляет подписчиков своей страницы в Instagram. Так, недавно она в купальнике едва не перессорила поклонников.

Фото Instagram/elizaveta_galkinaa

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