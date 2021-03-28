Побег в Бердянск на подводной лодке: «украинская девушка Бонда» удивила необычным снимком

Известная украинская актриса и модель Ольга Куриленко опубликовала необычное фото в Instagram, на котором она пытается залезть в какую-то штуковину, похожую на батискаф.

Лишь прочитав подпись к фото, становится понятно, что это — один из кадров, которые были посвящены выходу фильма, где Ольга сыграла одну из главных ролей. Она-то и принесла ей всемирную известность.

«Архивные кадры из фотосессии к фильму #Quantum Of Solace», — подписала актриса пост.

Напомним, что «Квант милосердия» (Quantum of Solace) — двадцать второй фильм из серии фильмов EON Productions об английском агенте Джеймсе Бонде, герое романов Яна Флеминга. По сюжету фильма, Бонд вступает в схватку с Домиником Грином (Матье Амальрик), членом организации «Квант». Тот представляется экологом, но на самом деле планирует устроить переворот в Боливии, чтобы завладеть её водными ресурсами. Бонд стремится отомстить за смерть Веспер Линд, ему помогает Камилла (Ольга Куриленко).

Подписчики в Instagram активно комментируют фото.

«Самая лучшая девушка Бонда», «Люблю этот дикий взляд», «Хороших выходных», — пишут они.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Куриленко показала, как выглядит а-ля натюрель — без макияжа и без краски на волосах.

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