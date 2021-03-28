Крутая леди-босс: Каменских в короткой юбочке прочитала девушкам мантру

Популярная украинская певица Настя Каменских, известная также как NK, продолжает продвигать свой клип «Девочки рулят». Артистка опубликовала в Instagram яркое фото, обратившись при этом к девушкам.

«Ты lady boss. You’re star now», («Ты леди босс. Теперь ты звезда»), — так Настя подписала снимок.

Как известно, в нового клипе NK на песню «Девочки рулят» снялись подруги певицы Леся Никитюк и Даша Астафьева. Похоже, Настя продолжает оставаться в стилистике клипа и изображает из себя «леди босс», которая рулит миром — и этого же желает и другим девочкам.

Поклонницы Насти поблагодарили певицу за отличную мантру, отметили красоту и сексуальность Каменских и яркое фото.

Напомним, в новом клипе Насти, кроме Леси Никитюк и Даши Астафьевой, снялись также Таня Парфильева и Анна Андрийчук-Завгородняя (жена Позитива). Каменских назвала эту работу манифестом всех отрывных девчонок.

Фото Instagram/kamenskux

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