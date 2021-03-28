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«Отстаньте от Аллы Борисовны!» Киркоров разнервничался, когда речь зашла о Примадонне

16:22 28 марта 2021
Киркоров

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на росТВ достаточно нервно отреагировал на вопрос об Алле Пугачевой.

«Отстаньте уже от Аллы Борисовны! Мне так хорошо одному. Один прихожу, как в фильме известном — туда-сюда, туда-сюда. Никто не ходит рядом, нервы не треплет. Хотя, конечно, иногда хочется какого-то общения», — сказал певец.

Кроме того, Киркоров поделился мыслями о том, что уже не раз представлял, какая женщина в будущем может оказаться с ним рядом.

«Ани Лорак? Анастасия Стоцкая? Они обе очень талантливые», — загадочно сказал Киркоров о певицах, которые сейчас обе в разводе.

Сюжет о Киркорове с 29:14 минуты

Напомним, с момента расставания Киркорова и Пугачевой прошло уже более 10 лет. Пугачева успела выйти замуж вновь. Теперь Примадонна вместе с юмористом Максимом Галкиным воспитывают двойняшек Лизу и Гарри.

Киркоров же все это время хранил верность прежней любви, хоть и был неоднократно замечен во флирте с коллегами по цеху.

Сначала артисту приписывали отношения с Анастасией Стоцкой, позже в его жизни появилась Катя Гусева.

Между тем, отец певца Бедрос Киркоров уверен: первой и единственной любовью сына была Алла Пугачева.

Фото скриншот видео

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